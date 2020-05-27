نصائح للحماية من ضربة الشمس والعلاجات المنزلية

كتبت إيناس البنا

مع الاستعداد لدخول موسم الصيف، ومع اتجاه بعض الدول لقرارات الفتح بعد الإغلاق الذى دام شهورا بسبب جائحة فيرو كورونا، قد تتسبب درجة الحرارة المرتفعة فى حدوث ما يعرف باسم ضربة الشمس.

وضربة الشمس وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن أن يكون لها عوامل خطر مختلفة، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم ويمكن الخلط بينه وبين الصداع والارتباك والغثيان، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذا بعض الآثار الخطيرة على الدماغ ، مما يؤدي إلى القيء والنوبات وحتى الغيبوبة المفاجئة.

ضربة الشمس ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الدماغ والقلب والكلى ، وما إلى ذلك، كما يمكن أن يؤدي التأخير في العلاج إلى وفيات مفاجئة أيضًا. أولاً، لفهم هذه الحالة بشكل أفضل ، هناك بعض عوامل الخطر المرتبطة بضربة الشمس ، وهي:

المسنون والرضع أكثر عرضة لضربة الشمس

السبب في التغيير المفاجئ في درجة الحرارة قد يجعل من الصعب عليهم التعامل معها.

أولئك الذين لديهم تاريخ حالة من السمنة والمرض العقلي ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، وما إلى ذلك هم عرضة لضربة شمس

نصائح للتعامل مع المصابين بضربة الشمس

إذا رأيت أي شخص يعاني من ضربة شمس ، فإليك نصائح محددة يجب على المرء اتباعها على الفور للسيطرة على الشخص.: إذا رأيت أي شخص يعاني من ضربة شمس ، فإليك نصائح محددة يجب على المرء اتباعها على الفور للسيطرة على الشخص.:

قم بإزالة طبقات الملابس الإضافية.

وضع الشخص تحت الدش البارد أو ضعه في حوض بارد.

رش الماء على الجلد.

تغطية تحت الإبطين والرقبة والخد بفوط مبللة بالماء البارد.

اجعل الشخص يشرب المزيد والمزيد من الماء.

تناول السوائل لمنع الجسم والأمعاء المزيد من البرودة.

تناول الكثير من البرقوق فهي ترطيب طبيعي

ماء جوز الهند متاح بسهولة وهو الأفضل لاستبدال الشوارد المفقودة في الجسم.

يمكن أن تكون ضربة الشمس صعبة على أي شخص، ومع الصيف هنا ، يجب على المرء اتباع هذه النصائح المهمة لتكون آمنة من آثارها الجانبية. نصائح للوقاية من ضربة الشمس