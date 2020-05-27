اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:37 م
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراج التوك توك بالإسكندرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:02 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراج التوك توك بالإسكندرية حريق - أرشيفية
الاسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية ، ندب الادلة الجنائية لمعاينة حريق فى جراج تكاتك واحتراق 5 مركبات ،  وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ، وسؤال العامل بالجراج عن الواقعة .

تلقى اللواء سامى غنيم  مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مدير إدارة الحماية المدنية ، يفيد ورد بلاغ بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة سيدى بشر دائرة قسم شرطة المنتزه أول ، ولم يسفر عن أى إصابات .

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية بمعداتها وتم اخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداده الى باقى اجزاء الجراج واحتراق كميات كبيرة من مركبات التوك توك التى يتم تخزينها. وبالمعاينة والفحص تبين ان الحريق نشب اثر قيام مجهول بالقاء عقب سيجارة داخل الجراج مما تسبب فى نشوب الحريق واسفر عن حالة من الفزع والرعب بين المواطنين واحتراق 5 تكاتك، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات .

 


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