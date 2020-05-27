ميركل: جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد

رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنه لابد من التوضيح أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وإنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية مثل التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وأضافت ميركل للصحفيين، "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا"، وأضافت أن الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد حثت المواطنين اليوم الأربعاء، على عدم تعريض ما حققته البلاد من إنجازات فى إبطاء تفشى فيروس كورونا للخطر، قائلة إن الجائحة باقية لبعض الوقت.

وقالت ميركل أمام البرلمان، "سيكون من المؤسف أن نعود للقيود التى نريد أن نرفعها لأننا نريد الكثير فى وقت قليل".

وكان وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، قد أعلن اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ تخفيف بعض الضوابط الحدودية المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من يوم السبت بهدف السماح بحرية السفر فى أوروبا بدءا من 15 يونيو.

وأضاف زيهوفر، أنه سيتم مد أجل تطبيق الضوابط الحدودية العامة المتفق عليها مع فرنسا وسويسرا والنمسا، والمقرر أن ينتهى العمل بها يوم 15 مايو، حتى 16 يونيو لكن سيُعاد فتح أكبر عدد ممكن من المعابر.