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مقتل 6 من الجيش اليمنى فى قصف للحوثيين على معسكر بمأرب

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 ص
مقتل 6 من الجيش اليمنى فى قصف للحوثيين على معسكر بمأرب الجيش اليمنى
كتب محمد جمال

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قتل 6 ضباط وجنود من الجيش اليمني بينهم نجل قائد عسكرى بارز، فى قصف صاروخي شنته جماعة الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكرى يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الحوثيين استهدفوا بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.

وأكد المصدر، أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط.

على جانب آخر، قالت جماعة الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمال اليمن.

وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال غربي مأرب.

 

 

 


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