اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزل القاتل

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:30 م
مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزل القاتل جانب من الحادث
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ قليل، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد وفاة شاب داخل المستشفى متأثرا بإصابته وقيام أسرته بإشعال النيران بمنزل القاتل، وتم إخطار نيابة كفر صقر بإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتى "م" و"الـ ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م ح" 25 سنة من أبناء عائلة "الـ ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى داخل المستشفى اليوم.

بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحاول الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية.

وفى سياق متصل، لقى أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مساء أمس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون إلى مستشفى ههيا العام، وتم إخطار نيابة ههيا التى صرحت بالدفن، البداية بتتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ،يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية صبيح.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق، وأسفر الحادث عن مصرع أربعة من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق، وهم زوجين وزوج نجلتهم وحفيدهم،فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ههيا العام، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما شيع منذ قليل أهالى قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين فى جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية،وخيم الحزن الشديد على الأهالي.

FB_IMG_1590597489855

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

قرية تليجا

كفر صقر

مقتل شاب

مشاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة