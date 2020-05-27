مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزل القاتل

الشرقية - فتحية الديب

شهدت قرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ قليل، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد وفاة شاب داخل المستشفى متأثرا بإصابته وقيام أسرته بإشعال النيران بمنزل القاتل، وتم إخطار نيابة كفر صقر بإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتى "م" و"الـ ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م ح" 25 سنة من أبناء عائلة "الـ ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى داخل المستشفى اليوم.

بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحاول الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية.

وفى سياق متصل، لقى أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مساء أمس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون إلى مستشفى ههيا العام، وتم إخطار نيابة ههيا التى صرحت بالدفن، البداية بتتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ،يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية صبيح.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق، وأسفر الحادث عن مصرع أربعة من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق، وهم زوجين وزوج نجلتهم وحفيدهم،فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ههيا العام، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما شيع منذ قليل أهالى قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين فى جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية،وخيم الحزن الشديد على الأهالي.