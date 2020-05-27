مفاجآت التحقيق فى وفاة الطبيب وليد يحيى بكورونا.. فيديو

بعد الجدل الكبير حول وفاة الطبيب وليد يحيى فى مستشفى المنيرة مصابا بكورونا، أصدرت وزارة الصحة بيانا كشف نتائج التحقيق فى الواقعة.

وكشفت وزارة الصحة تفاصيل ما حدث مع الطبيب رحمه الله، بداية من يوم 18 مايو وحتى 24 مايو وهو اليوم الذي توفي فيه، وكيفية التعامل معه خلال هذه الفترة، وكشف البيان عن مفاجأة خاصة بطريقة التعامل الإدارى معه من قبل المستشفى.

واسفرت التحقيقات المبدئية عن وجود بعض أوجه القصور الإدارى فى التعامل مع الحالة داخل المستشفى، وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور ومسئولية كل منهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة تجاههم وسوف تعلن وزارة الصحة عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.