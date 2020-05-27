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"معا ضد الكورونا" تطهر منازل الحالات الإيجابية بـ 22 منطقة فى أسوان.. صور

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:22 ص
"معا ضد الكورونا" تطهر منازل الحالات الإيجابية بـ 22 منطقة فى أسوان.. صور تطهر منازل الحالات الايجابية فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نظم المشاركون فى مبادرة معا ضد الكورونا بمحافظة أسوان، حملة أسفرت عن تطهير وتعقيم 22 منطقة بمدينتي أسوان وإدفو، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المبادرة برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بأسوان.

وقامت الفرقة الأولي المجموعة (أ) بالحملة في نطاق عمل مركز ومدينة أسوان بتطهير منازل الحالات الإيجابية بالفيروس في عدة مناطق بأسوان، وهى: السيل وخور عواضه والشادر ابوريش وامبركاب وكوبرى الناصرية والسماد، بمشاركة محمد عرجون ورشا سالم ورشدي الورداني.

كما قامت الفرقة الأولي المجموعة (ب) بتطهير منازل الحالات الإيجابية في مناطق عباس فريد المحمودية والبركة وسوق الخميس والشنقراب وشارع السماد وكيما والخزان والسد العالي والجعفرية ومنطقة التامين وشارع المطار، بمشاركة أحمد شمس ومني راجح ومحمد سيد، بالاضافة لقيام المجموعة الثاني في نطاق عمل مركز ومدينة ادفو بتطهير منزل حالة بشارع الكوبري ومدرسة السيدة خديجة الثانوية، بعد ظهور حالة إصابة ايجابية بين المترددين عليها، بمشاركة أحمد نبية وباسم صلاح والحسيني ضيف الله.

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