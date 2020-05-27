مصرع طفل غرقا فى مياه بحر مويس بمنيا القمح محافظة الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل بقرية النعامنة محافظة الشرقية، اليوم، مصرعه غرقا بمياه بحر مويس دائرة منيا القمح، لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة . وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوجود غريق بمياه بحر مويس ناحية كوبرى أبوطبل ، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، بقسم الحماية المدنية ، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي.

وتبين أثناء قيام " مصطفى ر خ " 16 سنة ،مقيم قرية النعامنة مركز منيا القمح ، بالاستحمام بمياه بحر مويس غرق لعدم إجادته السباحة ، وأفاد تقرير مفتش الصحة ، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وبالعرض على نيابة منيا القمح ، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

وفى سياق متصل ، لقى أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مساء أمس ، مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون الى مستشفى ههيا العام،وتم إخطار نيابة ههيا التى صرحت بالدفن، البداية بتتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق " ههيا _الزقازيق" امام قرية صبيح.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق،وأسفر الحادث عن مصرع أربعة من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق،وهم زوجين وزوج نجلتهم وحفيدهم،فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور ،وتم نقل الجثامين والمصابون إلى مستشفى ههيا العام،وبالعرض على النيابة العامة،صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،فيما شيع منذ قليل أهالى قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين فى جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية،وخيم الحزن الشديد على الأهالي.