اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 01:37 م
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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بأسيوط

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:23 م
مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بأسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخصان مصرعهما ، بينما أصيب شخصين آخران فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط .

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط ، ووجود قتلى ومصابين ، وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث القسم تبين صحة البلاغ ، وتبين مصرع  "ع.ع " 45 سنة ، و " ع.ح " 55 سنة ، وجميعهم مقيمان بقرية الحواتكة بأسيوط ، وإصابة شخصين آخرين .

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى ، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ، وتحرر المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .

وفى سياق آخر لقى طفل مصرعه ، أثر سقوطه من الطابق السادس أعلى سطح منزله ، أثناء قيامه بتثبيت طيارة ورق بحى غرب بمحافظة أسيوط ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ، وجارى اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وتلقت مديرية أمن اسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة قسم اول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى حى غرب بسقوط طفل من اعلى منزله ومصرعه على فورا

وعلى الفور انتقل فريق المباحث لموقع البلاغ وتبين مصرع " محمد محى "12 عاما تلميذ أثر سقوطه من الطابق السادس وسقوطه بالمنور أثناء محاولته تثبيت طيارة ورق كان يلهو بها فى الهواء فترة العيد من سطح منزله ولفظ انفاسه فور سقوطه

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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