اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 2 صدمتهم سيارة ملاكى بطريق جسر السويس

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:46 م
مصرع شاب وإصابة 2 صدمتهم سيارة ملاكى بطريق جسر السويس اسعاف - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخران صدمتهم سيارة بطريق جسر السويس، وتم نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى ، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط السائق المتورط فى الحادث. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين،  وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين أنه أثناء تواجد 3 أشخاص صدمتهم  سيارة ملاكى ولقى شاب مصرعه وأصيب آخران أحدهما حالته حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى وجارى البحث عن السائق المتهم فى الواقعة بعد هروبه، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
وعززت، اليوم الاربعاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


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