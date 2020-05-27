اليوم السابع
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مصادر: الولايات المتحدة تدرس تعليق معاملة تجارية تفضيلية لهونج كونج

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:33 م
مصادر: الولايات المتحدة تدرس تعليق معاملة تجارية تفضيلية لهونج كونج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تدرس تعليق معدلات تفضيلية للرسوم الجمركية على صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة، فى إطار ردها على خطة الصين لفرض قوانين أمنية وطنية على المستعمرة البريطانية السابقة.
 
وأضافت المصادر، أن مثل هذه الخطوة، فى أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن هونج كونج لم تعد تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتى عن بكين بما يجعلها جديرة بمعاملة تجارية خاصة، قد تضع هونج كونج تحت نفس الرسوم التى فرضها ترامب على الصادرات من بر الصين.
 
وقالت المصادر، التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن هذا الخيار هو أحد نطاق واسع من الأفكار التى يجرى دراستها ردا على تشديد الصين قبضتها على هونج كونج، مما أثار مخاوف من فقدان للحريات التى تساعد فى جعلها مركزا ماليا عالميا.
 
وإجراء أكثر شدة سيكون إلغاء رسمى للوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، وهو قرار يمكن لترامب وحده أن يتخذه.
 
وفى حين فرض ترامب رسوما جمركية حادة على الكثير من البضائع الصينية منذ تولى منصبه فى 2017، فإن هونج كونج جرى معاملتها بشكل منفصل عن الاقتصاد المدار مركزيا فى بر الصيني، ومنحت واشنطن معدلات أدنى للرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
 
لكن الولايات المتحدة، استوردت بضائع قيمتها 4.7 مليار دولار فقط من هونج كونج فى 2019 وفقا لأرقام حكومية أمريكية، وهو ما يقًيد تأثير فرض رسوم على منتجات هونج كونج.
 
بيد أن هونج كونج، لا تفرض رسوما على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة والتى ستكون عرضة لخطر إجراءات انتقامية صينية. ووفقا لبيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة فإن هونج كونج كانت مصدر أكبر فائض فى التجارة السلعية الثنائية للولايات المتحدة العام الماضى وبلغ 26.1 مليار دولار.
 

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