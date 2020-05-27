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مسئول: الرد الأمريكى بخصوص هونج كونج قد يشمل عقوبات اقتصاديه وتأشيرات السفر

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:37 م
مسئول: الرد الأمريكى بخصوص هونج كونج قد يشمل عقوبات اقتصاديه وتأشيرات السفر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومى على هونج كونج ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.
 
واتهم ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون شرق آسيا بكين، باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما فى ذلك هونج كونج.
 
وفى إفادة مقتضبة للصحفيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأمريكى الذى قال إنه قرار يعود إلى ترامب لكنه قال إنه سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطنى هونج كونج والشركات الأمريكية.
 

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كورونا

فيروس كورونا

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