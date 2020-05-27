محافظ بنى سويف: مغادرة 14 حالة عزل المدينة الجامعية بعد تعافيهم من كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل فى الرابع من مايو الجارى "لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة الذى تضمن تعافى 14حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المدينة الجامعية، وبذلك يصل إجمالى من تعافى وغادر المدينة الجامعية 73 حاله منذ تشغيلها، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الصحة و التعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية فى هذا الغرض.

وأشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، فى بيان إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفترة الحالية والفريق الطبى والتمريض والإدارين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.