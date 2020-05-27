اليوم السابع
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محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر للعائدين من الخارج

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:06 م
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر للعائدين من الخارج محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحى للعالقين العائدين من دولة الإمارات العربية بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التى وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفى إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اللواء بهاء البطراوى مساعد مدير امن المنيا.

 

 وقال المحافظ، أن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم فى التعامل بشكل فورى مع أى مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.

 

كما تابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، حيث تم تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطن ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.

 

 أكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء " تحليل سريع " مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحى.

 

أشاد المحافظ، بالدور التى تقوم به الجامعة فى إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزارة الصحة ممثلة فى فريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي (1)

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي (2)
 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي (3)
 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي (4)
 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات انهاء الحجر الصحي (5)
 

 


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