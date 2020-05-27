محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر للعائدين من الخارج

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحى للعالقين العائدين من دولة الإمارات العربية بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التى وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفى إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اللواء بهاء البطراوى مساعد مدير امن المنيا.
وقال المحافظ، أن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم فى التعامل بشكل فورى مع أى مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.
كما تابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، حيث تم تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطن ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.
أكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء " تحليل سريع " مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحى.
أشاد المحافظ، بالدور التى تقوم به الجامعة فى إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزارة الصحة ممثلة فى فريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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