محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق شارع البحر والجلاء فى الاتجاهين

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، قرارًا بغلق شارع البحر والجلاء فى الاتجاهين من كوبرى فاروق بالجلاء حتى محلات سور الاستاد بمدينة طنطا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتي الجمعة المقبلة من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/5/2020.

كما قرر محافظ الغربية تخفيض عدد ركاب الميكروباص من 14 راكب إلى 10 راكب، والتشديد على ارتداء الكمامة للسائق والركاب.

يذكر أن محافظ الغربية سبق وأصدر قرارًا بشأن الالتزام بارتداء الكمامات بكل المصانع والبنوك والمصالح الحكومية، وإحالة من يخالف ذلك للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء .

كما قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، بكل مدن ومراكز المحافظة وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.