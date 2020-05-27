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"للعشاق فقط".. الدنمارك تستثنى أصحاب قصص الحب لعبور حدودها رغم حظر كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 ص
"للعشاق فقط".. الدنمارك تستثنى أصحاب قصص الحب لعبور حدودها رغم حظر كورونا الدنمارك
كتب محمد جمال

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في بادرة فريدة من نوعها، قررت الدنمارك، السماح لعدد من الأشخاص بعبور الحدود مع دول شمال القارة الأوروبية بالإضافة إلى ألمانيا، في إطار سياسة تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة في البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، مع السماح أيضاً للعشاق بالالتقاء من جديد بعد أسابيع من الفراق.

الحكومة الدنماركية، سمحت للعشاق من الدول الأخرى الذين فرق بينهم فيروس كورونا بالالتقاء ومحبيهم إذا استطاعوا إثبات وجود علاقة تربطهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

و قالت الشرطة الدنماركية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إن العشاق يحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية.

آلان دالاجر كلوسن، نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنمركي، قال "بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية".

كما أضاف "أدرك أنها أمور شديدة الحميمية لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده".

الدنمارك، كانت قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين في 14 مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

منذ ذلك الحين شوهد عشاق مسنون على الحدود الدنماركية الألمانية يرتشفون القهوة على جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.

فيما لجأ بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استيائهم من التوجيهات الجديدة وقالوا إنها تمثل انتهاكاً للحق في الخصوصية.


الدنمارك

كورونا

فيروس كورونا

ألمانيا

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