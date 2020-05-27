اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تفحص أول حالتين من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:47 ص
كوريا الجنوبية تفحص أول حالتين من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن أول طفلين يشتبه بإصابتهما بمتلازمة نادرة تهدد الحياة أصبحا في مرحلة التعافي بعد تلقي العلاج.

وتشبه أعراض (المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة لدى الأطفال) تلك المصاحبة للصدمة التسممية ومرض كاواساكي وتشمل الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وقد تصل في الحالات الخطيرة إلى التهاب عضلة القلب.

وسُجلت حالات إصابة بهذه المتلازمة التي يُعتقد أنها مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي رصدت أكثر من مئة حالة في ولاية نيويورك.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إنها بدأت تحقيقا بعد تسجيل حالتين يعتقد أنهما مصابتان بالمتلازمة وهما لطفل عمره 11 عاما وطفلة عمرها أربعة أعوام يوم الاثنين.

وجاءت نتائج الفحوص التي أجريت لهما للكشف عن فيروس كورونا سلبية لكن يتم إجراء تحاليل أخرى خاصة وأن الطفل كان في الفلبين بين يناير ومارس.

وقالت جونج أون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الطفل خرج من المستشفى ومن المتوقع خروج الطفلة أيضا قريبا.

وأضافت في إفادة صحفية "تعافى الطفلان من الأعراض... نجري لهما اختبارا للأجسام المضادة لكوفيد-19 لنتأكد مجددا مما إذا كانا قد أصيبا بالعدوى، وسنحدد بعد الاختبار ما إذا كانا يمثلان حالتي إصابة بالمتلازمة".

 


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كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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