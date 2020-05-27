اليوم السابع
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فيديو يكشف وحشية الشرطة الأمريكية أثناء قتلها رجلا من أصل أفريقى

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:47 ص
فيديو يكشف وحشية الشرطة الأمريكية أثناء قتلها رجلا من أصل أفريقى الشرطة الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد

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نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو يظهر الكيفية التى تعامل بها رجال الشرطة فى ولاية مينيسوتا، مع رجل من أصل أفريقى قبل أن تسفر عن وفاته، حيث ظل الشرطى واضعا ركبته على رقبة الرجل الذى كان مستلقيا على بطنه على الأرض ويردد "لا أستطيع التنفس" قبل أن يفقد الوعى، ويتم الإعلان عن وفاته لاحقا.

 وقالت صحيفة نيويورك بوست إن الاحتجاجات التى شهدتها مدينة مينابوليس حول وفاة الرجل، تحولت إلى العنف مساء أمس الثلاثاء، وحدثت اشتباكات مع الشرطة وتحطيم أحد المبانى.

وظهر الضحية ويدعى جورج فلويد فى فيديو حقق انتشارا واسعا وهى مقيد من قبل أحد رجال شركة مينابوليس البيض ويقول لا أستطيع التنفس، قبل وفاته.  وتم تحطيم المبنى الذى يعتقد أن رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا فى اعتقال الرجل، والذين تم إقالتهم جميعا، كانوا يعملون به.

 

 وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرجل لم يقاوم الشرطة أثناء اعتقاله، على العكس من مزاعم رجال الشرطة. وقال الضباط إنهم كانوا يبحثون عن مشبه به فى عملية تزوير، وفقد فلويد وعيه وهو مستلقى، وظل واضعا ركبتيه عليه حتى وصول سيارة الإسعاف، واستمر هذا الرجل لمدة 5 دقائق.

 

 وقد أعلنت مكتب المباحث الفيدرالية إف بى أى، الاثنين، بدء التحقيق فى الحادث الذى أعاد إلى الأذهان حوادث أخرى كثيرة تعرض فيها رجال من أصول أفريقية للعنف على يد الشرطة الأمريكية رغم أنهم كانوا عزل ولم يبدوا مقاومة لها.


الشرطة الامريكية

فيديو الشرطة الامريكية

ولاية مينسوتا

مقتل امريكى من اصل افريقى

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