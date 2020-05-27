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فيديو.. خروج 12 حالة من الحجر الصحى بكفر الزيات بعد تعافيهم من كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:13 م
فيديو.. خروج 12 حالة من الحجر الصحى بكفر الزيات بعد تعافيهم من كورونا مستشفى كفر الزيات
الغربية – عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد البرعى مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات بمحافظة الغربية، عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على "فيس بوك" خروج 12 حالة جديدة من الحجر الصحى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.

وأضاف البرعى أن الحالات المصابة دخلت للمستشفى منذ 14 يوما، وخضعوا لبروتوكول العلاج الخاص بإصابات كورونا، وتم إجراء تحليل للعينات الأولى والثانية وتحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية.

وكانت أعلنت مستشفى صدر المحلة للعزل الصحى برئاسة الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية، خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

كانت المستشفى قد استقبلت المصابين بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، وتم سحب عينات للحالات وإرسالها للمعمل الإقليمى بطنطا وجاءت نتيجة العينات إيجابية، وخضع المصابون لبروتوكول العلاج الخاص بحالات كورونا حتى تماثلوا للشفاء والتأكد من سلامتهم بإجراء تحليل للعينات الأولى والثانية.

وكانت مديرية الصحة بمحافظه الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، قد دفعت بفرق الترصد لقرية محلة أبو على لرصد المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد خلف مسجد العباسية.

وشدد أعضاء فريق الترصد على الأهالى بالتزام الجلوس فى المنازل والبعد عن الزحام وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وكان فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية قد قام بدفن جثمان مواطن مقيم قرية محلة أبو على مركز المحلة، بعد وفاته داخل الحجر الصحى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة قد انتهت من تغسيل جثمان المتوفى وتكفينه وفقا للاشتراطات الصحية، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لقرية محلة أبو على واستقبل الجثمان فريق من الطب الوقائى بالإدارة الصحية أول المحلة، وتواجد الشرطة برئاسة العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، وتم تشييع جثمان المتوفى ودفنه بمقابر عائلته، وتطهير وتعقيم المقابر.


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