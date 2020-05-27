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فيديو.. انتظام الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:39 م
فيديو.. انتظام الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، فى اتجاه  شارعى البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين، وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقى وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبرى 6 أكتوبر في رابع أيام عيد الفطر المبارك، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الاربعاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية بثانى أيام عيد الفطر.

 

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


اليوم السابع

انتظام الحركة المرورية

كوبري 6 أكتوبر

ميدان الإسعاف

التحرير

البطل أحمد عبد العزيز

جامعة الدول العربية

منطقة المهندسين

عيد الفطر

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