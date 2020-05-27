اليوم السابع
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غلق وتشميع سيبر نت و6 محلات تجارية لمخالفتها قرار الحظر بالغربية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:03 م
غلق وتشميع سيبر نت و6 محلات تجارية لمخالفتها قرار الحظر بالغربية غلق سايبر - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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شن مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد متولي رئيس المدينة، حملة مكبرة بنطاق المدينة وقرى المركز لمتابعة التزام اصحاب المحلات بتنفيذ قرار الحظر الذي اقره مجلس الوزراء.

وتم المرور على عدد من المناطق بنطاق المدينة وفى عدد من قرى مركز سمنود، أسفرت عن غلق وتشميع سيبر نت  و6محلات مستلزمات ورقية واكسسوارات سيارات ومحل حلاقه، وتم تحرير محاضر لاصحابها.

من ناحيه أخرى أجرى اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية جولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة سمنود لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرار الحظر، رافقه المحاسب محمد متولى رئيس مدينة سمنود.

وتفقد السكرتير العام للمحافظة أعمال حملة النظافة بشوارع المدينة وأثنى على انتشار عمال النظافة فى الشوارع ورفع تراكمات القمامة والأتربة من جانى الطريق، كما تفقد السكرتير العام للمحافظة كورنيش سمنود على نهر النيل فرع دمياط، ومدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بعد غلق الكورنيش والحدائق والمتنزهات طوال الأسبوع الجارى.

 كما تفقد السكرتير العام حملة النظافة ورفع القمامة بقرية محلة زياد وخلال الجولة قام رئيس المدينة بغلق وتشميع محل أخشاب ومحل لبيع المحمول لمخالفتهما قرار الحظر.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أجرى جولة مفاجئة بشوارع مدينة سمنود، رافقه محمد متولى رئيس مدينة سمنود، لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق والمتنزهات خلال ايام العيد، وسير العمل داخل المخابز.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش سمنود، وأثنى على التزام المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، والتزام الجلوس فى منازلهم، خلال فترة العيد، كما تفقد محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع سمنود لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع بمشاركة جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

 


 

 


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