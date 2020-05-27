اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق محلين بلاى ستيشن ومصادرة محتوياتهما بالمنصورة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 ص
غلق محلين بلاى ستيشن ومصادرة محتوياتهما بالمنصورة لمخالفة الإجراءات الاحترازية المضبوطات
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة حي غرب المنصورة، من ضبط عدد 2 محل للبلاى ستيشن بمنطقة سوق السمك، تستقبل الشباب للعب بداخله، وتم مصادرة محتوياتهم لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقاد رئيس حى غرب المنصورة  محمد أمين الدمرداش، برفقة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس حى غرب، والفريق المعاون من احمد نشأت مسئول الاشغالات بالوردية المسائية، حملة للتأكد من مدى متابعة و التزام الأفراد والمنشآت والمحال التجارية بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

والخاص بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.  

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

محلات مخالفة

محلات بلاي ستيشن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلاي ستيشن وكوتشينة ودومينو.. ألعاب التسلية تغزو منازل نجوم الكرة

السبت، 23 مايو 2020 11:28 م

نجوم الكرة "أون لاين".. أحمد حجازي يستعرض مهارات نجله آدم.. مباراة بلاي ستيشن تجمع نجوم بيراميدز على شاطئ البحر.. عمرو زكي يتقمص شخصية زرزور..زيزو الزمالك يتدرب على أنغام "دورك جاي" وبادجي مقضيها بلياردو

الجمعة، 15 مايو 2020 09:32 م

غلق "كافيه ومحل بلاى ستيشن" ومصادرة محتوياتهما بالمنصورة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:49 ص

غلق وتشميع 3 مقاهى ومحل ألعاب بلاى ستيشن بالبحيرة

الخميس، 07 مايو 2020 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة