غلق محلين بلاى ستيشن ومصادرة محتوياتهما بالمنصورة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة حي غرب المنصورة، من ضبط عدد 2 محل للبلاى ستيشن بمنطقة سوق السمك، تستقبل الشباب للعب بداخله، وتم مصادرة محتوياتهم لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقاد رئيس حى غرب المنصورة محمد أمين الدمرداش، برفقة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس حى غرب، والفريق المعاون من احمد نشأت مسئول الاشغالات بالوردية المسائية، حملة للتأكد من مدى متابعة و التزام الأفراد والمنشآت والمحال التجارية بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

والخاص بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.