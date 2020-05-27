غرق شاب بمياه البحر أثناء الاستحمام غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية، جثمان شاب غرق بمياه البحر، بالقرب من قرية جولدن بيتش السياحية ، نطاق مركز ومدينة برج العرب ، وخرج الجثمان بالقرب من قرية مراقيا ، على بعد نحو أكثر من 2 كيلو بعد أن جرفته الأمواج إلى هناك.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا من مركز ومدينة ببرج العرب، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بجوار قرية جولدن بيتش، توجهت قيادات المركز وقوة من قسم شرطة برج العرب وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من أقوال شقيقه، أن شابا وشقيقه جلس ليتناولا الطعام فى منطقة مهجورة بالقرب من قرية جولدن بيتش ، وقام الشاب بالتوجه للبحر إملاء زجاجه لغسل يده وهو شقيقه، وأثناء ذلك أتت موجه عالية بسبب ارتفاع الأمواج والرياح ، وسحبته لداخل مياه البحر ويختفى فى لمح البصر.

شكله قوات الإنقاذ فرق لانتشال الجثمان ، والذى ظهر بعد ذلك بالقرب من قرية مراقيا ، التى تبعد حوالى ٢ كيلو عن مكان الواقعه ، وتم انتشال الجثمان تمهيدا لتسليمه لأهله بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.