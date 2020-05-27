اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غرق شاب بمياه البحر أثناء الاستحمام غرب الإسكندرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:10 م
غرق شاب بمياه البحر أثناء الاستحمام غرب الإسكندرية غريق - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية، جثمان شاب غرق بمياه البحر، بالقرب من قرية جولدن بيتش السياحية ، نطاق مركز ومدينة برج العرب ، وخرج الجثمان بالقرب من قرية مراقيا ، على بعد نحو أكثر من 2 كيلو بعد أن جرفته الأمواج إلى هناك.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا من مركز ومدينة ببرج العرب، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بجوار قرية جولدن بيتش، توجهت قيادات المركز وقوة من قسم شرطة برج العرب وقوات الإنقاذ النهري. 

وتبين من أقوال شقيقه، أن شابا وشقيقه جلس ليتناولا الطعام فى منطقة مهجورة بالقرب من قرية جولدن بيتش ، وقام الشاب بالتوجه للبحر إملاء زجاجه لغسل يده وهو شقيقه، وأثناء ذلك أتت موجه عالية بسبب ارتفاع الأمواج والرياح ، وسحبته لداخل مياه البحر ويختفى فى لمح البصر. 

شكله قوات الإنقاذ فرق لانتشال الجثمان ، والذى ظهر بعد ذلك بالقرب من قرية مراقيا ، التى تبعد حوالى ٢ كيلو عن مكان الواقعه ، وتم انتشال الجثمان تمهيدا لتسليمه لأهله بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

غرق شاب

قرية مراقيا

قريه جولدن بيتش

مدينة برج العرب

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مدير امن الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة