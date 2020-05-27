اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:52 م
خالد صلاح
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عمدة موسكو يمدد إجراءات العزل الصحى العام فى العاصمة حتى 14 يونيو

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:08 م
عمدة موسكو يمدد إجراءات العزل الصحى العام فى العاصمة حتى 14 يونيو سيرجى سوبيانين
أ.ش.أ

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وقع عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجى سوبيانين، مرسوما يقضي بتمديد نظام العزل الصحي العام والتنقل بالتصاريح الرقمية وغير ذلك من قيود في المدينة، حتى الـ14 من يونيو القادم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان سوبيانين عن إطلاق المرحلة الثانية من تخفيف نظام العزل الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في موسكو، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو.

وقال في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إن "مرحلة التخفيف الجديدة التي طال انتظارها باتت ممكنة بعدما حمل تراجع وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس، طابعا مستقرا"، محذرا سكان العاصمة من أن خطر الإصابة قد تقلص لكنه لا يزال قائما، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة.

وقال: "من السابق لأوانه الآن إعادة فتح المسارح والمتاحف وصالونات الحلاقة والمطاعم وقاعات الرياضة، والسماح بالتواجد في الأماكن العامة من دون الكمامات وإلغاء قواعد التباعد الاجتماعي ونظام العمل عن بعد وفتح العاصمة أمام القادمين من المناطق الأخرى".

وأضاف: "لذا تزامنا مع قرار استئناف عمل العديد من المؤسسات في المدينة، أصدرت مرسوما يقضي بتمديد نظام التنقل بالتصاريح والعزل الذاتي وغير ذلك من قيود حتى الـ14 من يونيو 2020".


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