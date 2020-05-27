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صور.. وزير الزراعة: الرئيس يوجه بالاهتمام باستصلاح الأراضى

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:11 م
صور.. وزير الزراعة: الرئيس يوجه بالاهتمام باستصلاح الأراضى وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية
كتب عز النوبى

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خلال تفقده بعض مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مشروعات شباب الخريجين بمنطقة النوبارية، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث التقى بعض المزارعين واستمع إلى تجاربهم الناجحة فى مجال استصلاح الأراضى وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وسلامة وجودة الغذاء للسوق المحلية والتصدير، وأشاد المزارعون بالخدمات والدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لهم.

ومن ناحيته قال وزير الزراعة إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بالتوسع الرأسى والأفقى في الزراعة وزيادة مساحة، الأراضى الصحراوية من أجل إنتاج المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين وايضا تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة شباب الخريجين وحل مشاكلهم وإزالة جميع العقبات التى تواجههم.

وزير الزراعة عبر عن سعادته بالتجارب والنماذج الناجحة التى شاهدها اليوم بالنوبارية من شباب الخريجين وطالب الإعلام بتسليط الضوء عليها وتقديمها كقدوا تحتذى حيث يساهمون في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة ومن خلال الحجر الزراعي تقوم بفتح أسواق جديدة أمام المنتجين الزراعيين وتساعد صغار المزراعين على تصدير منتجاتهم للخارج، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة طيبة فى جميع أسواق العالم وعليها طلب متزايد من جميع الدول.

من ناحيته أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمشروعات شباب الخريجين فى مجال استصلاح الأراضي بالنوبارية وأكد أن الدولة تقوم بتوفير قطع اراضي للتصنيع الزراعى كاملة المرافق وطالبهم بالاستفادة من ذلك لتحقيق قيمة مضافة وتقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي

ومن ناحيته قال  المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أن مساحة مشروع شباب الخريجين وصغار المزارعين بالنوبارية 180 ألف فدان منزراعة بالخضر والفاكهة وتستخدم احدث أساليب الرى المتطور والتى يرشد المياه وإنتاجها صالح للتصدير وللسوق المحلية .

وأضاف الصياد أن المزارعين يلتزموا بكافة المواصفات الفنية من ناحية استخدام المبيدات والأسمدة وأساليب المكافحة للآفات والحشرات الزراعية كما أن وزارة الزراعة تقدم لهم كافة سبل الدعم.

وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية (2)
 

 

وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية (3)
 

 

وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية (4)
 

 

وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية (5)
 

 

وزير الزراعة يتفقد مزارع الخريجين بالنوبارية (6)
 

 

 


المحاصيل الزراعية

استصلاح الاراضى

مكافحة الافات

الصادرات الزاعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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