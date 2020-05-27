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صور.. مجدى عبدالغنى يسلم شيكات لرؤساء 4 أندية لدعم اللاعبين بكفر الشيخ

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:20 م
صور.. مجدى عبدالغنى يسلم شيكات لرؤساء 4 أندية لدعم اللاعبين بكفر الشيخ مجدى عبدالغنى يسلم شيكات لرؤساء 4 أندية لدعم اللاعبين بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ألتقى الكابتن مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، برؤساء 4 أندية بمحافظة كفر الشيخ، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، بنادى كفر الشيخ الرياضى، لتسليم شيكات، للمساهمة فى دعم اللاعبين وصرف رواتبهم، فى إطار خطة الجمعية لرفع المعاناة عن كاهل الرياضيين الذين تأثروا بتوقف النشاط الرياضى، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف أبو حليمة، رئيس نادى كفر الشيخ، وفؤاد رفاعي، رئيس نادى بلطيم، وجمال الصيرفي، رئيس نادى بيلا، ومختار عبد الحليم، رئيس نادى الحامول، والدكتور رجاء راغب، عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، وسعيد مراد، كابتن الفريق الأول بنادى كفر الشيخ.

وأكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن الهدف من زيارته، لتسليم الدعم المادى الذى قررناه مع وزارة الشباب الرياضة، للوقوف بجانب اللاعبين الذين تأثروا بتوقف النشاط الرياضي، وهدفنا مصلحة اللاعبين.

وأضاف أشرف أبو حليمة، رئيس نادى كفر الشيخ، أن لجمعية اللاعبين المحترفين دورا كبيرا مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأندية فى صرف مستحقات اللاعبين، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا.

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