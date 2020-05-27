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صور.. ضبط وإيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:13 ص
صور.. ضبط وإيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية
الإسكندرية – جاكلين منير

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كلف محافظ الإسكندرية بالتحرك الفورى لمعاينة موقع بلاغ يفيد بوجود أعمال حفر وتخريب بنطاق حى شرق، حيث توجهت الأجهزة التنفيذية المعنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط وإيقاف أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع بن غزالة المتفرع من شارع مصطفى كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية (1)
تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية

 

يأتى ذلك استمرارا لرصد ومتابعة المخالفات على مدار الساعة وإيقافها فى المهد.

 

ومن جانبها، أوضحت رئيس حى شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار، مما أثر ذلك على العقار المجاور والذى تم وضعه فى خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 

وأشارت رئيس حى شرق إلى أنه تم إيقاف الأعمال فى حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول وتحرر محضر إدارى برقم 3758 لعام 2020م بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.

 

تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية (1)
تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية 

 

تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية (2)
تنقيب عن الآثار بشارع مصطفى كامل بحى شرق الإسكندرية

 


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