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صور.. رحلة استثنائية تقل 153 من العالقين بعمان تصل مطار مرسى علم

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:51 م
صور.. رحلة استثنائية تقل 153 من العالقين بعمان تصل مطار مرسى علم رحلة استثنائية تقل 153 من العالقين بعمان تصل مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار مرسى علم الدولى ، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من العاصمة العمانية مسقط، تقل على متنها 153 عالقا مصريا بعمان ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة مسقط  التى وصلت مساء اليوم الاربعاء، تعد ثالث  الرحلات التى وصلت من مسقط ، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل عدة رحلات من العاصمة العمانية مسقط ، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

 

من جانبه ، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان ، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي ، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد .

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

 

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى ، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من باريس، تقل على متنها 136 عالقا مصريا بفرنسا ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

جانب من وصول العالقين بعمان مرسي علم (1)
 
جانب من وصول العالقين بعمان مرسي علم (2)
 
جانب من وصول العالقين بعمان مرسي علم (3)
 
جانب من وصول العالقين بعمان مرسي علم (4)
 
جانب من وصول العالقين بعمان مرسي علم (5)

البحر الاحمر

الحجر الصحي

العالقين بالخارج

اخبار مصر

العالقين بعمان

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