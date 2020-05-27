صور.. حملة تطهير وتعقيم مكثفة ورفع القمامة بأحياء مدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الثلاثاء هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بالإشراف على تنفيذ حملة مكثفة للتطهير والتعقيم ورفع القمامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينة بأحياء مدينة المنصورة، وذلك بمرافقة منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.

وقال محافظ الدقهلية إن تنفيذ مثل هذه الحملات يوميا وخاصة استغلالا لأوقات الحظر لتمكين القائمين بالعمل من تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه ممكن وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، حيث أشرف "الشيخ" نائب المحافظ و"الغندور" القائمة بأعمال السكرتير العام وبحضور محمد أمين رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، والمحاسب محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة على الحملة المشار اليها.

وأوضح "الشيخ" أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تمت متابعة أعمال التطهير والتعقيم أعمال رفع تراكمات القمامة بمناطق الأتوبيس الجديد بداية من مديرية الزراعة وحتى منطقة مساكن الميناء، وأيضا منطقة شارع عبد السلام عارف واسفل كوبرى المرور وبداية ش الجلاء مع بورسعيد وذلك بنطاق حى غرب وشرق المنصورة، وذلك بمشاركة فرق التطهير والتعقيم والعاملين بقطاعات البيئة والنظافة ومعدات الوحدات المحلية بحى غرب وشرق المنصورة.

وقد اكد محافظ الدقهلية ان حملات التطهير والتعقيم ، وكذا حملات رفع كفاءة الشوارع والميادين واعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة مستمرة بنطاق كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك استغلالا لاوقات الحظر تنفيذا لتوجيهات السيد وزير التنمية المحلية ، واضاف المحافظ ان هناك متابعة يومية لما يتم انجازة من اعمال هذه الحملات وذلك فى اطار تنفيذ التكليفات الصادرة لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء فى هذا الشأن .

وأكد محافظ الدقهلية استمرار اعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع لمواجهة فيروس كورونا وكذا تنفيذ خطة فع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين.







































































