اليوم السابع
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صور.. احتجاجات فى أمريكا بسبب قتل شرطى لرجل أسود خنقا بولاية مينيسوتا

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:00 ص
صور.. احتجاجات فى أمريكا بسبب قتل شرطى لرجل أسود خنقا بولاية مينيسوتا جانب من المظاهرات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شارك المئات اليوم فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة من قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.
 
وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.
 
وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أمس الثلاثاء أن أربعة ضباط ضالعين في الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً:"هم الآن موظفون سابقون". 
 
وظهر في مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطي أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولاية عن فتح تحقيق في وفاة الرجل.
 
احتجاجات (2)
احتجاجات (2)

احتجاجات
احتجاجات

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

لافتة تطالب بالتوقف عن قتل السود
لافتة تطالب بالتوقف عن قتل السود

مظاهرات ضد الشرطة
مظاهرات ضد الشرطة

مظاهرات
مظاهرات
 
 

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مظاهرات

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رجل أسود

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