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سعد الحريرى يبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع رؤساء الحكومات السابقة

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:24 م
سعد الحريرى يبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريرى
ريهام عبد الله

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استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، نجيب ميقاتى وفؤاد السينورة، وتمام سلام، روؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، اليوم الأربعاء، لبحث واستعراض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في البلاد.

ونشر الحساب الرسمى لسعد الحريرى عبر تويتر صورة من اللقاء، إذ ارتدى الأربع رؤساء الحكومة السابقين كمامات، استقبال رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام في بيت الوسط، وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة فى البلاد.

الحريرى
الحريرى

 

وفى سياق آخر زار سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، ضريح والده رفيق الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، وسط العاصمة بيروت، رفقه خلال الزيارة الشيخ عبد اللطيف، مفتى الجمهورية اللبنانية وعدد آخر من المشايخ، وذلك عقب انتهاء أداء صلاة عيد الفطر.

وكتب حساب الحريرى عبر تويتر: "بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك فى جامع الإمام على بالطريق الجديدة، زيارة لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريرى فى وسط بيروت وقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، مع مفتى الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعدد من المشايخ".

وكان الحريرى، أدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الإمام على بالطريق الجديدة بحضور رجال الدين والمصلين. ووجه الحريرى، التهانى للشعب اللبنانى خاصة والشعوب العربية والإسلامية خاصلا، بحلول عيد الفطر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وقد تغلبنا على جائحة كورونا، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين بالعيد التزاما بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع.

 

سعد الحريرى

لبنان

رئيس وزراء لبنان السابق

رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة

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