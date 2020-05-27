اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:32 م
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ديزنى تقترح فتحا جزئيا لملاهى عالم وولت ديزنى يوم 11 يوليو

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:57 م
ديزنى تقترح فتحا جزئيا لملاهى عالم وولت ديزنى يوم 11 يوليو ديزنى لاند
رويترز

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قال مسئول تنفيذى من شركة وولت ديزنى، اليوم الأربعاء، إن الشركة تأمل فى استئناف العمل بملاهى وولت ديزنى وورلد فى أورلاندو بولاية فلوريدا يوم 11 يوليو ، وبحث جيم ماكفى نائب رئيس العمليات فى منتجع وولت ديزنى وورلد، خططا لبدء الفتح التدريجى لقطاعات مملكة السحر ومملكة الحيوان بالملاهى فى اجتماع افتراضى مع اللجنة المكلفة بقضية الانعاش الاقتصادى بمقاطعة أورانج بالولاية.
 
وتحتاج الشركة، لموافقة من هذه اللجنة، ومن حاكم الولاية قبل إعادة فتح الملاهي.
 
وأغلقت الشركة، حدائق الملاهى التى تملكها على مستوى العالم، من يناير للمساهمة فى الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
 

امريكا

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فيروس كورونا

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