دراسة تكشف السر وراء زيادة الوزن وعلاقته بكورونا

كتبت إيناس البنا

أسبوع تلو الآخر، تظهر الحقيقة المقلقة بشأن الفيروس التاجي الجديد Covid-19 لتصبح أكثر وضوحًا، فيما يخص الصحة البدنية والسمنة وغيرها.

بالنسبة للأشخاص الأكثر لياقة وصحة ، يكون الخطر ضئيلًا أو معدومًا للإصابة أو الموت بسبب الفيروس، ولكن بالنسبة للآخرين الذين لا يتمتعون باللياقة البدينة، فإن احتمال الوفاة بمجرد الإصابة به أمر مخيف.

بينما كانت هناك وفاتان فقط بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في المملكة المتحدة وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، ، كان هناك أكثر من 30،000 في أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.



خلايالأنف

نحن نعلم الآن أن زيادة الوزن ، مع المشاكل المرتبطة بها من النوع 2 من مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، يزيد بشكل كبير من خطر عدم النجاة من العدوى، التي يُعتقد أنها نتيجة ضعف جهاز المناعة، وإذا قمت بدمج هذا مع الخطر الإضافي للانحدار المرتبط بالعمر في الجهاز المناعي ، فإن الخطر أكبر.

ولكن يبدو الآن أن هناك عنصرًا آخر في القصة، قد يفسر سبب تفوق عدد الوفيات بين الرجال على النساء بنسبة اثنين إلى واحد ، ولماذا يتأثر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل سيئ ، ولماذا قد تكون بعض الأقليات العرقية أكثر عرضة للمضاعفات وربما لماذا يبدو أن المدخنين يتمتعون بالحماية من الإصابة بالعدوى (ولماذا يسوء حالهم إذا أصيبوا به).

تظهر الأدلة على دور مستقبلات الخلية المسماة ACE2 ، التي يعلقها فيروس Covid-19 من أجل إصابة الخلايا السليمة، و يُعتقد أنه كلما زاد عدد هذه المستقبلات لديك ، زادت نقاط دخول الفيروس، وتم العثور على مستقبلات ACE2 ليكون نقطة الدخول الرئيسية لفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (Sars) القاتلة ، والتي يعد أحدث إصدار منها فيروس التاجي الجديد.

هذه المستقبلات توجد على الخلايا في بطانة الأنف والرئتين والبنكرياس والكلى والأمعاء ، وفي بطانة الأوعية الدموية ، في عضلة القلب والدورة على الخلايا في الدم.

يمكن أن يساعد تنوع المواقع في تفسير سبب معاناة الأشخاص المصابين بـ Covid-19 من مجموعة واسعة من الأعراض المختلفة ، بدءًا من فقدان حاسة التذوق والرائحة إلى مشاكل المعدة مثل الإسهال ومشاكل القلب بعد الإصابة.

الدور الطبيعي لمستقبلات ACE2 هو التحكم في ضغط الدم، حيث توجد هذه المستقبلات على خلايانا ويتم تنشيطها بواسطة مرسال كيميائي في دمائنا، فإذا كان ضغط الدم مرتفعًا ، فإن المستقبل يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية.

السمنة تعني المزيد من "نقاط الدخول"

تم تصميم Covid-19 coronavirus لربط نفسه بمستقبلات ACE2 مثل المفتاح الذي يفتح القفل، ثم يدخل الخلية ويعيد برمجتها لعمل نسخ متعددة من الفيروس.ثم يدمر هذه الخلايا المنهكة ويتم إطلاق مليارات النسخ من الفيروس ، والتي تصيب بعد ذلك الخلايا الأخرى حول الجسم.أظهر تحقيق نشر الأسبوع الماضي في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، أجراه أطباء في مستشفى جبل سيناء في نيويورك ، أن الأطفال في الرابعة من العمر لديهم عدد أقل من مستقبلات ACE2 في أنوفهم من كبار السن.

ويبدو أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ينتجون المزيد من هذه المستقبلات .وبحثت دراسة دولية نُشرت هذا الشهر في مجلة Heart European Journal مستويات مستقبلات ACE2 لدى 1485 رجلاً و 537 امرأة يعانون من قصور في القلب - وهو سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم، وفي الرجال ، كانت مستقبلات ACE2 تدور بكميات أكبر في الخلايا الموجودة في دمهم وحتى في الخصيتين.

السمنة ودورها فى زيادة الإصابة بفيروس كورونا وجدت دراسة أخرى ، نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة السمنة ، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من حالة الرئة من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والذي يرتبط بالضرر الناجم عن التدخين ، "لديهم المزيد من المستقبلات أو نقاط الدخول اللازمة لعدوى فيروسات التاجية .

وقال المؤلف الرئيسي للدكتور أندرو هيغام ، الباحث في قسم العدوى والمناعة وطب الجهاز التنفسي في جامعة مانشستر. "هذا يعني أن المرضى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 بسبب زيادة فرص الإصابة بسبب المستقبلات التى تزيد من فرص دخول الفيروس.

وأضاف: "السمنة هي حالة التهابية مزمنة ، وإذا كنت تعاني من حالة التهاب منخفضة الدرجة ونظام تنفسي ضعيف بالفعل، سوف يهاجمك الفيروس.

فقدان الوزن يمكن أن يقلل فرص الإصابة بالإضافة إلى ذلك ، يعاني معظم هؤلاء الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع 2 ، والتي ترتبط أيضًا بارتفاع معدلات مستقبلات ACE2. .

ويوضح البروفيسور شارما أن فقدان الوزن يقلل من كمية الأنسجة الدهنية في الجسم وعدد مستقبلات ACE2 التى يستغلها فيروس كورونا لدخول الجسم.