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حبس المتهم بقتل موظف بالمعاش بطوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:02 م
حبس المتهم بقتل موظف بالمعاش بطوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل موظف بالمعاش بقرية بدائرة المركز .

كما قررت بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة .

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل "ا . أ . س " يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش، مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه مطعون عدة طعنات بالجسد، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وتمكن الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر، وقام بقتل المجنى علية وطعنة عدة طعنات بجسدة، وتم التحفظ على المتهم وجارى عرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل موظف بالمعاش بقرية بدائرة المركز .

كما قررت بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.


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