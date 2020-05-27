اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 290 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:55 م
توريد 290 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة قمح - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن توريد أكثر من 290 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى اليوم الأربعاء، مضيفا أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ386705 أفدنة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى المصرى، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية الصوامع والشون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا ًلأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة.

يذكر أن وزارة الزراعة قد حددت أسعار توريد القمح وهى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

صوامع البحيرة

توريد قمح

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السايع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السايع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة