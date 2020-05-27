تخصيص 14 مستشفى بأسيوط لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بـ"كورونا"

أسيوط - هيثم البدرى

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

من بينها 14 مستشفى تم تخصيصها لمحافظة أسيوط وهى، مستشفى أسيوط العام ، ومستشفي الإيمان العام ، ومستشفى ديروط العام ، ومستشفى منفلوط المركزى، ومستشفى القوصية المركزى ، ومستشفى أبنوب المركزى ، ومستشفى ساحل سيم المركزى ، ومستشفى البدارى المركزى ، و مستشفى صدفا المركزى ومستشفى صدر اسيوط ، و مستشفى الغنايم المركزى ، ومستشفى المبرة بأسيوط ، ومستشفى حميات ديروط ، ومستشفى حميات أسيوط.

يذكر أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، وأن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.



