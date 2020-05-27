اليوم السابع
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تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز محافظة المنيا

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:34 م
تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز محافظة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا –حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، حررت 44 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 
 وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين أثناء عطلة العيد، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 44 مخالفة تموينية منها، 37 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين "خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان - قضايا تموينية اخري متنوعة"، وضبط 7 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "منتجات بدون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية".

اخبار المحافظات

مديرية التموين

حملات تموينية

وزارة التموين

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