انتشال جثث 3 أشقاء غرقوا فى مياه النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 3 أشقاء مصرعهم، منذ قليل، غرقا فى مياه نهر النيل، أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بحالات غرق فى مياه نهر النيل امام قرية الشناوية، والذى وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهرى بمديرية الأمن لانتشال الجثث.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثث 3 اشقاء وهم مصطفى محمد عيد، 18 عاما، وعبد الرحمن 11 عاما، وعيد، 7 سنوات.

وانتقل إلى مكان الحادث كلا من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال، ومحمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر.