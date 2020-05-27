اليوم السابع
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اليونان تستقبل الألمان والقبارصة فى أول موجة من الزوار

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:55 م
اليونان تستقبل الألمان والقبارصة فى أول موجة من الزوار سياحة - صورة ارشيفية
رويترز

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قال مسؤولون حكوميون إن اليونان ستسمح للمسافرين من نحو 24 دولة منها ألمانيا وقبرص وإسرائيل بالزيارة اعتبارا من منتصف يونيو دون الحاجة لحجزهم في الحجر الصحي في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتمثل السياحة نحو 20 بالمئة من اقتصاد اليونان وتعتبر الحكومة القطاع محركا رئيسيا لانتعاشها بعد القيود التي أوقفت قطاع الأعمال فعليا.

وقال مصدر حكومي "سيسمح لمواطني ما بين 20 و25 دولة بالحضور" وأضاف أن القائمة ستضم قبرص وإسرائيل ودولا من وسط أوروبا والبلقان. وستعلن القائمة كاملة خلال الأسبوع الحالي.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الألمان سيسمح لهم بزيارة اليونان اعتبارا من منتصف يونيو.

وتسمح اليونان حاليا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا وإسبانيا وهولندا بالسفر جوا إلى أثينا لكنهم يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما. والزوار من بريطانيا ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي ممنوعون حاليا من دخول اليونان.

وقال مصدر حكومي آخر إن خبراء الصحة يدرسون ما إذا كان يتعين أن يخضع المسافرون لفحص كوفيد-19 قبل دخولهم اليونان وما إذا كان يتعين التوصية بتغطية تأمينية للإصابة به.

وزار نحو 33 مليون سائح اليونان العام الماضي وبلغت عائدات السياحة 19 مليار يورو.

 


اليونان

المانيا

السياحة

كورونا

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