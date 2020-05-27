اليوم السابع
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المغرب: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:41 م
المغرب: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 7601 حالة.

وذكرت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.

قالت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء إنها سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد.

 

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الوباء إن من بين 45 حالة الجديدة، سجلت 37 بجهة الدار البيضاء/سطات وخمس حالات بجهة مراكش/آسفي وثلاث حالات بجهة طنجة/تطوان/الحسيمة "بينما لم تسجل أي حالة بالجهات التسع المتبقية".

كما قال إنه تم تسجيل "حالتي وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 202". وتبقى نسبة الوفاة مستقرة عند 2.7 في المئة.

كما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات ليصل مجموع المتعافين إلى 4881 حالة.

 


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