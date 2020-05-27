المغرب: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 7601 حالة.

وذكرت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.

قالت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء إنها سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد.