القصة الكاملة لمقتل رجل أسمر البشرة على يد شرطى أمريكى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته حيث يدعى جورج فلويد.

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يجسو أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.

وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أمس الثلاثاء أن أربعة ضباط ضالعين في الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً:"هم الآن موظفون سابقون".





وأضاف أراوندوندو: "نعلم أن هناك مخاطر متأصلة في مهنة الشرطة، ولكن الغالبية العظمى من العمل الذي لا نحتاجه أبدًا يتطلب استخدام القوة"، بينما رد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي على إنهاء خدمة الضباط الأربعة على تويتر قائلاً :"إن ذلك الخطوة صحيحة".

وظهر في مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطي أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولاية عن فتح تحقيق في وفاة الرجل.

وسمع فلويد، الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في تزويره ليلة الاثنين، مرارا وهو يخبر الضباط أنه لا يستطيع التنفس بينما كان يرقد على الأرض بجانب إطار سيارة فرقة، قائلاُ:"من فضلك ، من فضلك ، من فضلك ، لا أستطيع التنفس. أرجوك يا رجل"، قبل أن يفقد الوعي في النهاية.

وطالب عدد من السياسيين والشخصيات العامة منذ ذلك الحين ضد الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي ، مطالبين بمساءلة ضباط الشرطة المعنيين.

وأوضح التقرير، أنه تم التعرف على فلويد من قبل بن كرومب ، وهو محام بارز في مجال الحقوق المدنية قال إنه تم تعيينه من قبل عائلة فلويد.