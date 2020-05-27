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الصور الأولى لحريق مخزن كرتون بطريق بلبيس - العاشر والدفع بـ15 سيارة مطافئ

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:37 م
الصور الأولى لحريق مخزن كرتون بطريق بلبيس - العاشر والدفع بـ15 سيارة مطافئ حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس
الشرقية- فتحية الديب

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دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، ب15 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمخزن كرتون بطريق " بلبيس – العاشر" وجارى محاصرة النيران وإخمادها ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وحصل " اليوم السابع" على عدد من الصور التى توضح حجم الخسائر، وقيام قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران للسيطرة عليها.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن كرتون بطريق "بلبيس- العاشر" ملك أحد رجال الأعمال، وتوجهت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، للسيطرة على الحريق حيث تم الدفع ب15 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وتم إخمادها ومحاصرتها.

 

وأشارت التحريات الأولية، أن المخزن يقع بطريق " بلبيس- العاشر" على حدود المنطقة الصناعية، مقام على مساحة 3000 متر، وإلتهمت النيران محتوياته بالكامل، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتبين أن المصنع يبعد عن المخزن والنيران إلتهمت المخزن فقط، وجارى إنتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وتحديد حجم التلفيات.

حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (1)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (2)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (3)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (4)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (5)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (6)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (7)
 
حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس (8)
 

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