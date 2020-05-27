الصحة تخصص 25 مستشفى "عام ومركزي" لاستقبال حالات كورونا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي :

مستشفى الزقازيق العام

مستشفى الأحرار

مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي

مستشفى صدر الزقازيق

مستشفى حميات الزقازيق

مستشفي حميات فاقوس

مستشفي بلبيس العام

مستشفى فاقوس العام

مستشفى القنايات المركزي

مستشفي ههيا المركزي

مستشفي ابو كبير المركزي

مستشفي منيا القمح المركزي

مستشفي ديرب نجم المركزي

مستشفي ابوحماد المركزي

مستشفي كفر صقر المركزي

مستشفي الصالحية المركزي

مستشفي مشتول السوق المركزي

مستشفي القرين المركزي

مستشفي الحسينية المركزي

مستشفي السعيدين المركزي

مستشفي الزوامل المركزي

مستشفي تل راك المركزي

مستشفي الصوفية المركزي