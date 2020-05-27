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الصحة القطرية تعلن تسجيل حالتى وفاة و1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:49 م
الصحة القطرية تعلن تسجيل حالتى وفاة و1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتى وفاة و1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق البيان اليومى للوزارة عن حالات الإصابة. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدول، وتم تسجيل 5.6 مليون حالة فى مختلف دول العالم، ووصلت حالات الشفاء إلى 2.4 مليون حالة شفاء 

وأعلنت السلطات الصحية فى سنغافورة عن تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد الإصابات فى البلاد إلى 32876، وكانت الوزارة أبلغت أمس الثلاثاء عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد-19، وفى المكسيك تم تسجيل أكثر من 500 وفاة بفيروس كورونا في أكبر معدل للوفيات فى يوم واحد منذ انتشار الوباء فى البلاد.

فيما أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن من بين الـ 40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الـ 3 حالات المتبقية من الخارج، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و265 إصابة.

وأعلنت تايلاند، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3054. ولم تعلن السلطات عن تسجيل وفيات جديدة.

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث معدل الإصابات والوفيات، وسجّلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.


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