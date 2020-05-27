الحكومة: التعامل بحسم مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالمواصلات والمنشآت

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية مسئولة ل " اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وجه كافة الوزارات والهيئات والمحافظين بضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات اعتبارا من يوم تطبيق القرار السبت 30 مايو .

وأوضحت المصادر أن كل وزارة وهيئة ومحافظة وضعت آليات لتطبيق القرار وتم رفعها لمجلس الوزراء ، كما انه لن يتم السماح لأى موظف بدخول دواوين الهيئات أوالوزارات أو المحافظات بدون كمامة .

وأكدت المصادر أنه لن يتم السماح للعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، دخول أيا من المنشآت أو المواصلات دون ارتداء الكمامات الواقية .

وكانت الحكومة قد أعلنت إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف