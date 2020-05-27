اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك أشعة على القدم؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن للأشعة السينية تشخيص مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك كسور العظام والتهاب المفاصل والسرطان والالتهاب الرئوي، وكذلك قد يطلبها طبيبك لفحص مشكلة بقدميك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على سبب طلب طبيبك لإجراء أشعة على قدمك، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".

وتظهر هذه الأشعة الأنسجة الرخوة وعظام القدم، والتي تشمل عظام الكاحل وعظام مشط القدم وأصابع القدم.

استخدامات آشعة القدم



والآشعة السينية على القدم تستخدم لتشخيص العظام المكسورة أو المفاصل المخلوعة أو التهاب المفاصل أو تشوهات المفاصل.

يمكن أن تساعد الأشعة السينية للقدم في تشخيص سبب الأعراض غير المبررة مثل ألم القدم العام والتورم.

كما تُستخدم أشعة القدم السينية بعد علاج كسر العظام، لضمان ضبط العظام بشكل صحيح وأنها تلتئم بشكل صحيح.

إذا كانت الجراحة مطلوبة ، فقد يتم إجراء أشعة سينية للتخطيط للجراحة وتقييم نتائج العملية، كما يمكن أن تساعد الأشعة السينية في الكشف عن الأورام والتهابات المرحلة اللاحقة للعظام.

الاستعداد لآشعة القدم



عادة ما تقوم بإزالة الأحذية والجوارب وأي مجوهرات أو أشياء معدنية أخرى من القدم التي يتم تصويرها بالأشعة السينية، حيث يتداخل المعدن مع التصوير بالأشعة السينية.

يجب على النساء الحوامل بشكل عام تجنب التقاط الأشعة السينية، لأن الأشعة السينية يمكن أن تضر بالجنين.

إذا كانت الأشعة السينية ضرورية للغاية، فمن المهم إبلاغ طبيبك وفني الأشعة السينية ، حيث توجد احتياطات يمكن اتخاذها لحماية الجنين.

كيفية عمل آشعة القدم



تمر الأشعة السينية عبر معظم الأشياء، بما في ذلك الجسم، تنتج آلة الأشعة السينية إشعاع يمر عبر جزء من الجسم، ويسجل صورة على فيلم فوتوغرافي

بالنسبة للأشعة السينية للقدم، عادة ما يتم التقاط ثلاث صور مختلفة لتغطية جميع المشاهدات: صورة واحدة مأخوذة من الجانب ، وواحدة من الأمام وواحدة بزاوية 45 درجة بين العرضين الأمامي والجانبي.