اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك أشعة على القدم؟

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك أشعة على القدم؟ اشعة القدم
كتبت فاطمة خليل

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يمكن للأشعة السينية تشخيص مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك كسور العظام والتهاب المفاصل والسرطان والالتهاب الرئوي، وكذلك قد يطلبها طبيبك لفحص مشكلة بقدميك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على سبب طلب طبيبك لإجراء أشعة على قدمك، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".

وتظهر هذه الأشعة الأنسجة الرخوة وعظام القدم، والتي تشمل عظام الكاحل وعظام مشط القدم وأصابع القدم.

foot-xray

استخدامات آشعة القدم
 

والآشعة السينية على القدم تستخدم لتشخيص العظام المكسورة أو المفاصل المخلوعة أو التهاب المفاصل أو تشوهات المفاصل.

يمكن أن تساعد الأشعة السينية للقدم في تشخيص سبب الأعراض غير المبررة مثل ألم القدم العام والتورم.

كما تُستخدم أشعة القدم السينية بعد علاج كسر العظام، لضمان ضبط العظام بشكل صحيح وأنها تلتئم بشكل صحيح.

إذا كانت الجراحة مطلوبة ، فقد يتم إجراء أشعة سينية للتخطيط للجراحة وتقييم نتائج العملية، كما يمكن أن تساعد الأشعة السينية في الكشف عن الأورام والتهابات المرحلة اللاحقة للعظام.

foot-x-ray

الاستعداد لآشعة القدم
 

عادة ما تقوم بإزالة الأحذية والجوارب وأي مجوهرات أو أشياء معدنية أخرى من القدم التي يتم تصويرها بالأشعة السينية، حيث يتداخل المعدن مع التصوير بالأشعة السينية.

يجب على النساء الحوامل بشكل عام تجنب التقاط الأشعة السينية، لأن الأشعة السينية يمكن أن تضر بالجنين.

 إذا كانت الأشعة السينية ضرورية للغاية، فمن المهم إبلاغ طبيبك وفني الأشعة السينية ، حيث توجد احتياطات يمكن اتخاذها لحماية الجنين.

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كيفية عمل آشعة القدم
 

تمر الأشعة السينية عبر معظم الأشياء، بما في ذلك الجسم، تنتج آلة الأشعة السينية إشعاع يمر عبر جزء من الجسم، ويسجل صورة على فيلم فوتوغرافي

بالنسبة للأشعة السينية للقدم، عادة ما يتم التقاط ثلاث صور مختلفة لتغطية جميع المشاهدات: صورة واحدة مأخوذة من الجانب ، وواحدة من الأمام وواحدة بزاوية 45 درجة بين العرضين الأمامي والجانبي.


اشعة القدم

القدم

الاشعة

اشعة القدمين

اطمن على نفسك

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