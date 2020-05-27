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استعدوا لأسبوع ذروة كورونا الحقيقى.. و"صحة مصر" بديلا لـ 105 للإبلاغ عن الإصابات فيديو

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:06 م
استعدوا لأسبوع ذروة كورونا الحقيقى.. و"صحة مصر" بديلا لـ 105 للإبلاغ عن الإصابات فيديو وليد عبد السلام "لايف"
كتب محمود راغب

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أكد الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة فإن من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ذروة انتشار الفيروس فى مصر.

وحول توقف استخدام "كلوروكوين" أو "افيجان" فى علاج كورونا داخل مصر، أكد الزميل وليد عبد السلام خلال لايف على صفحة اليوم السابع الرسمية مساء اليوم أنه حتى اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه، مشددا على أن المنوط بهذا الأمر هو اللجنة العلمية المشرفة على الجائحة وهو ليس عضوا فيها وهذه اللجنة وضعت برتوكول على مستوى الجمهورية ولدينا لجنة علمية قوية طبقا للمعطيات العالمية والنتائج الداخلية.

وشارك الزميل وليد عبد السلام في اللايف المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذي تحدث عن تطبيق صحة مصر الذي يقدم كافة المواد التوعوية ويوضح خرائط مستشفيات تقديم الخدمة للكشف عن فيروس كورونا .

وقال مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات تم إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

وأوضح ، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

وأشار البيان إلى أن رابط التطبيق  https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr الذى يمكن أن يقوم أى شخص  بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التى سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه فى حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.

وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التى من الممكن أن تتسبب فى نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته، مشيرا إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتساب" حيث يسمح  البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتساب"، كما  يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التى تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى المتاحة.

وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوى على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.


الصحة

تطبيق صجة مصر

فيروس كورونا

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