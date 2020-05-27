اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:51 م
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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و228 حالة

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:00 م
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و228 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و 228 حالة من إجمالى عدد الإصابات والبالغ 16 ألفا و591 حالة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء إن عدد المتبقين فى المستشفيات يبلغ 116 مريضا منهم 32 حالة فى وحدات العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 645 حالة .

ومن ناحية أخرى، أجرى المستشار النمساوى سباستيان كورتس محادثات اليوم عبر الفيديو مع رؤساء حكومات ووزراء فى عدد من الدول التى حققت نجاحا كبيرا فى السيطرة على وباء كورونا ومنها استراليا ونيوزلندا والتشيك وكوستاريكا والدنمارك والنرويج واليونان .

وقالت مصادر فى المستشارية أن المستشار النمساوى اتفق مع بقية المسئولين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق مزيد من التقدم فى مواجهة الوباء .

 


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