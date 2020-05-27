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إيفانكا ترامب: النساء تشكل 50% من القيادة العليا لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:20 م
إيفانكا ترامب: النساء تشكل 50% من القيادة العليا لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض ايفانكا ترامب
ريهام عبد الله

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احتفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بأن النساء يمثلن نسبة 50% من القيادة العليا لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، للمرة الأولى فى التاريخ.

وقالت إيفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "تشكل النساء الآن 50٪ من القيادة العليا لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لأول مرة في التاريخ!، وتترأس النساء الآن 12 من مديريات مجلس الأمن القومي الـ 24."

ايفانكا ترامب

ايفانكا ترامب

 

وفى سياق آخر حرصت إيفانكا ترامب، على الإشراف بنفسها على برنامج صندوق أغذية المزارعين الذى دعمته الحكومة الأمريكية بثلاثة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين فى جميع أنحاء أمريكا فى ظل الأزمة الحالية التى سببها فيروس كورونا.

ونشرت ابنه الرئيس الأمريكى، صورة لها وهى ترتدى الكمامة الطبية فى انطلاق البرنامج اليوم، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، وأكدت وصول الصناديق التى يطلقها البرنامج لبنوك الطعام غير الهادفة للربح لتوزيعها.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس لديه مخاوف بشأن اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا التي تجري في البيت الأبيض، بعد دراسة حديثة تظهر أن الاختبار قد يخطئ في كثير من الأحيان حالاتCovid-19  وقد أبرز البيت الأبيض مرارًا استخدامه اختبار الـ13 دقيقة،  لكن هذا الأسبوع ، أفادت شبكة CNN أن دراسة جديدة من باحثين في جامعة NYU Langone Health في نيويورك أشارت إلى أن الاختبار كان غير دقيق لدرجة أنه "غير مقبول" للاستخدام مع مرضاهم.

 
 

ايفانكا ترامب

ايفانكا

مجلس الامن القومى

البيت الابيض

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