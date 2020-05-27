إندبندنت: ارتفاع مبيعات الكوكايين 1000% على الإنترنت بسبب كورونا

كتبت: نهال طارق

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية بحثا كشف عن تحول تجار المخدرات من التعامل على مستوى الشارع إلى المبيعات عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا.

وارتفعت مبيعات تجارة المخدرات غير المشروعة على الإنترنت المظلم أو ما يطلق عليه "Dark Web" وهو قسم مخفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج متخصصة بنسبة 495% في الأشهر الأخيرة ، حيث أجبر الإغلاق التجار على البحث عن طرق بديلة لتوزيع منتجاتهم.

وزادات إعلانات نبات القنب في الأسواق غير المشروعة بنسبة 555%، في حين قفزت الإعلانات عن عقار MDMA بنسبة 224%.

وكانت أكبر زيادة في قوائم الكوكايين ، التي ارتفعت بنسبة 1000% بين ديسمبر وأبريل.

ووفقا للتقرير تم تفصيل النتائج في بحث من 17 صفحة أعدته شركة المخابرات السيبرانية Sixgill ، التي راقبت تواترات قوائم البائعين وتعليقات المشترين بين 23 ديسمبر 2019 و 27 أبريل 2020.

وقال الباحثون "إن النمو في د العرض يعكس تحولا كبيرا من التعامل على مستوى الشارع إلى التعامل الرقمي تحت الأرض حيث أفرغ الوباء الشوارع والأماكن العامة .. مثل جميع المستهلكين ، ربما تم دفع المتسوقين إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب الخوف من الاتصال الجسدي."

ظلت التجارة في بطاقات الائتمان المسروقة وتفاصيل الحساب وغير ذلك من السلع الأساسية على الإنترنت مستقرة خلال الفترة نفسها ، مما يشير إلى أن تدابير احتواء الفيروس كانت السبب وراء الزيادة في قوائم الأدوية.

كما لاحظ الباحثون أيضًا نموًا في الطلب ، على الرغم من أنه لم يكن قريبًا من ذلك مثل زيادة العرض وأدى ذلك إلى زيادة العروض الترويجية و "مبيعات كورونا" في أسواق الويب المظلمة تاركًا سعر المخدرات غير المشروعة على الإنترنت ينخفض ​​إلى أسعار مساومة.

من الصعب قياس عدد المبيعات الفعلية التي تمت ، حيث لا تتوفر مثل هذه البيانات للجمهور ، على الرغم من أن كمية ملاحظات المنتج تشير إلى نمو كبير.

كشفت البيانات عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في ذكر "المساومات" و "الخصومات" في الأشهر الأولى من عام 2020.

ليس من الواضح لماذا ارتفع الطلب على المخدرات عبر الإنترنت ، حيث توقع الباحثون أنه قد يكون نتيجة لكون المشترين أكثر حذراً بشأن استخدام الإنترنت لشراء المخدرات غير المشروعة.

وخلص التقرير إلى أن "الديناميكيات التي لعبت في تجارة المخدرات غير المشروعة السرية عكست تلك الموجودة في القطاعات المشروعة على الإنترنت".

وأضاف الباحثون ان التجارة غير المشروعة للمخدرات تعد بمثابة نموذج مصغر لهذه الديناميكيات العالمية الأوسع نطاقا في قدرتها على التكيف مع الأزمة كما سلطت الضوء على الاعتماد المتزايد للشبكات الإجرامية على الإنترنت.